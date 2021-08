Conference League : La Gantoise se fait surprendre sur la pelouse du Rakow Czestochowa (1-0)

La Gantoise se déplaçait ce jeudi soir en Pologne sur le terrain de la surprenante équipe du Rakow Czestochowa, vainqueur de la Coupe de Pologne et vice-champion national, lors du match aller du dernier tour préliminaire de la Conference League. Malgré leur large domination (12 tirs à 4), les Buffalos se sont inclinés par le plus petit des scores (1-0) sur une phase arrêtée.

La première occasion de la partie est à mettre à l’actif des locaux. Le milieu offensif polonais Marcin Cebula reçoit une belle passe dans le rectangle gantois mais sa frappe trop centrale n’inquiète pas Sinan Bolat (0-0, 10'). Dix minutes plus tard, Andrew Hjulsager, positionné au bord de la surface, répond en déclenchant un beau tir finalement détourné par Vladan Kovacevic.

Le gardien bosnien se met à nouveau en évidence en réussissant un superbe arrêt face à Tarik Tissoudali qui s’est engouffré dans le rectangle (0-0, 34'). Les Buffalos dominent mais ne sont pas loin de se faire surprendre juste avant la pause par Milan Rundic. Heureusement pour les Belges, la frappe puissante du défenseur passe au-dessus de la barre transversale (45+1').

Les joueurs d’Hein Vanhaezebrouck remontent sur la pelouse avec envie et se montrent directement dangereux via Nurio Fortuna qui place le ballon juste à côté du but polonais. Le Gantois peut s’en mordre les doigts… après l’heure de jeu, sur corner, les locaux ouvrent le score grâce à Andrzej Niewulis (1-0, 64').

Gros coup dur pour les Buffalos vu la physionomie du match. Mais ces derniers n’abdiquent pas. Deux minutes après le but polonais, le virevoltant Tissoudali frappe sur le poteau adverse. Quand ça ne veut pas…

Dans une fin de match interrompue par de nombreux coups de sifflet de l'arbitre, les Gantois ne parviennent pas à se créer des occasions pour revenir au score et s’inclinent donc 1-0.

Le match retour aura lieu jeudi prochain à la Ghelamco Arena sur le coup de 20 heures. Les Buffalos n’auront pas le droit à l’erreur et devront s'imposer à domicile afin de se qualifier pour la phase de groupes de la Conference League.