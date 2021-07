Conference League : la Gantoise se balade face à Valerenga et a déjà un pied au 3e tour (4-0)

La Gantoise rencontrait ce jeudi soir les Norvégiens de Valerenga au deuxième tour préliminaire de la nouvelle Conference League. Les Gantois ont parfaitement géré leur début européen puisqu’ils se sont imposés 4-0 grâce à des buts du nouveau venu Gianni Bruno, de Tarik Tissoudali, Vadis Odjidja-Ofoe et de Yonas Malede.

Hein Vanhaezebrouck aligne d’entrée quatre de ses nouvelles recrues : le latéral gauche Christopher Operi, les milieux de terrain Andrew Hjulsager et Julien De Sart, et le buteur belge Gianni Bruno.

Pari réussi pour l’entraîneur des Buffalos. Après dix petites minutes de jeu, Alessio Castro-Montes centre pour Bruno qui place sa tête au fond du but de Kristoffer Klaesson (1-0, 11').

Les Gantois dominent calmement cette première mi-temps et inscrivent logiquement le 2e but du match via Tarik Tissoudali qui reprend un centre d'Hjulsager (2-0, 39'). Dans ses cages, Sinan Bolat passe une soirée très tranquille, les visiteurs n’ayant pas encore tenté leur chance.

En deuxième période, les Buffalos continuent à mettre la pression sur Valerenga. A la 56e, le capitaine gantois Vadis Odjidja-Ofoe plante le troisième but de la rencontre sur une belle frappe en plein dans la lucarne droite du gardien norvégien (3-0, 56'). En fin de rencontre, au bout d’un bel effort individuel, Yonas Malede marque le dernier but de la partie (4-0, 88').

Le nouveau buteur gantois Gianni Bruno aurait d’ailleurs pu inscrire un doublé et ainsi alourdir le score mais ce dernier a manqué un pénalty. Fin du match : les Gantois s’imposent 4-0 sans forcer.

Le match retour se disputera jeudi prochain à 19 heures à l’Intility Arena, en Norvège.