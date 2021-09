Conference League : La Gantoise s’impose sans forcer contre l’Anorthosis Famagouste

La Gantoise s’est imposée 2-0 face à l’Anorthosis Famagouste lors de la deuxième journée de Conference League. Supérieurs à leurs adversaires, les Gantois n’ont jamais douté et se sont contentés de buts de Tissoudali et Kums pour l’emporter.

Après leur victoire sur la pelouse du Flora Talinn en ouverture de cette Conference League, Les Gantois reçoivent l'Anorthosis Famagouste pour tenter d'enchaîner.

Le début de match est à l'avantage des Buffalos sans qu'ils ne parviennent pour autant à se créer de réelle occasion. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir le premier gros danger.

Tissoudali réalise un magnifique solo dans la défense chypriote et de l’extérieur du pied tente de tromper le gardien au second poteau. Le portier et le défenseur touchent le ballon mais ne peuvent l’empêcher de finir au fond des filets. La Gantoise prend les devants dans la rencontre à la 28e.

Sur un centre puissant devant le but de Kums, le gardien repousse le ballon et Lemajic tente de reprendre de la tête mais ça passe au-dessus.

Au retour des vestiaires, Sinan Bolat doit intervenir sur un coup franc donné de la gauche et dévié au premier poteau (55e).

Sur un centre de Tissoudali, Depoître reprend de la tête mais ne parvient pas à cadrer (79e).

Tissoudali, intenable, donne à Kums en retrait. Le capitaine gantois enroule au deuxième poteau et fait 2-0 (81e).

Le score ne bougera plus et les Gantois réalisent un 6/6 après leur victoire initiale face au Flora Talinn.

