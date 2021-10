Conference League : La Gantoise s’impose au Partizan Belgrade et réalise le neuf sur neuf

►►► À lire aussi : Europa League : l’Antwerp partage contre le Fenerbaçhe et débloque son compteur

La première occasion arrive à la 16e minute. Giorgi Chakvetadze déborde côté gauche et adresse un bon centre au sol mais Laurent Depoitre ne parvient pas à cadrer son tir. Les Serbes répliquent quelques minutes plus tard mais le tir croisé de Ricardo Gomes frôle le poteau de Sinan Bolat.

Le reste de la mi-temps est plutôt décevant et principalement marqué par un manque d’intensité. Cela se traduit dans les stats puisqu’aucune équipe ne parvient à cadrer la moindre frappe en 45 minutes de jeu.

La deuxième mi-temps débute dans la continuité de la première. Bien placé, Chakvetadze envoie un ballon dans les tribunes. Quelques minutes plus tard, Sasa Zdjelar , trouvé dans le petit rectangle, copie son homologue gantois en visant la tribune adverse.

Le premier tir cadré arrive à l’heure de jeu via Vadis mais la frappe manquait de précision pour inquiéter Aleksandar Popovic. Quelques minutes plus tard, Matisse Samoise récupère un ballon côté droit et adresse un centre millimétré pour la tête de Sven Kums qui met les Buffalos aux commandes.