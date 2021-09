La Gantoise - Famagouste : Le but de Tissoudali - Conference League 2021 - Phase de poule -... Tissoudali réalise un magnifique solo dans la défense chypriote et de l’extérieur du pied tente de tromper le gardien au second poteau. Le portier et le défenseur touchent le ballon mais ne peuvent l’empêcher de finir au fond des filets. La Gantoise prend les devants dans la rencontre à la 28e.