Conference League : Humilié à l’aller, l’AS Rome évite de toute justesse une 2e désillusion contre le surprenant Bodo Glimt

Ce jeudi, l’AS Roma avait une occasion en or d’effacer la déroute du match aller en accueillant le Bodo Glimt pour une revanche qui s’annonçait bouillante. Et force est de constater que les Romains ne sont pas passés loin d’une 2e désillusion consécutive. Ils n'ont en effet dû leur salut qu'à un but, presque miraculeux, d'Ibanez en toute fin de match (2-2).

Plus tôt dans cette rencontre, Solbakken avait (magnifiquement) mis le Bodo sur orbite. Un but d’ouverture, auquel El Shaaraway avait répondu avant l’heure de jeu pour relancer le suspense. Mais c’était sans compter sur l’acharnement et le dévouement de ces Norvégiens dominés dans les stats (20 tirs à 6 pour les Romains) mais beaucoup plus réalistes. A la 65e, Botheim remettait les visiteurs devant, permettant à son équipe de rêver d’une 2e victoire consécutive contre la Roma. Mais c’était sans compter sur cette rose plantée, au bout du suspense, par Ibanez.

Au classement, les deux formations restent leaders du groupe C (8 points pour le Bodo, 7 pour la Roma) mais voient le FC Zorya Luhansk (6) dangereusement revenir. Tout reste donc encore ouvert dans ce groupe de Conference League plus indécis qu’attendu.