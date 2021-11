Conference League : Gand partage contre le Partizan, les Buffalo's déjà en 1/16es et presque en 1/8es

La Gantoise a conservé la première place de son groupe en Conference League jeudi en partageant face à son dauphin, le Partizan Belgrade (1-1) à la Ghelamco Arena. Avant même de disputer la rencontre, les Gantois ont profité du partage 2-2 entre le Flora Talinn et Anorthosis (match joué à 16h30) pour s'assurer de figurer parmi les deux premières équipes de la poule B.

Grâce au partage de ce jeudi soir, les Buffalo’s (10 points) restent en tête de leur poule devant Belgrade (7 pts). La première place – objectif largement à leur portée puisque les confrontations directes avec le Partizan leur sourit – permettrait à Gand de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition.

Les deuxièmes de groupe affronteront de leur côté les 3e de groupe issus de l'Europa League en 1/16es de finale.

Menacée par une frappe sur le poteau en première période (28e), La Gantoise s’est faite surprendre à la 65e minute par un but d’Urosevic. Plus fringants en fin de match, les Buffalo’s ont bien réagi et égalisé via Tarik Tissoudali (80e).