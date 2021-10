Il est Norvégien, il a 21 ans et il affole les compteurs. Et non ce n’est pas Erling Haaland, mais un de ses comparses dans les équipes de jeunes : Erik Botheim. Même âge, même nationalité et même capacité à faire exploser les défenses.



José Mourinho et l’AS Rome ont fait connaissance avec l’autre phénomène venu du Nord. Et la rencontre a été fracassante. La Louve a été balayée 6-1 avec deux buts et trois assists pour Botheim.



18 buts et 8 passes décisives en 35 apparitions cette saison, l’attaquant de FK Bodø/Glimt tourne à plein régime. Et si son nom avait déjà filtré et qu’il était déjà comparé à son illustre compatriote… sa démonstration face à la Roma va le faire entrer dans une autre catégorie. Planter dans buts en Eliteserien est une chose, mettre à genoux une équipe italienne en Coupe d’Europe en est une autre.



Il a entamé son festival avec une frappe croisée (7e) et un ballon glissé à Berg pour le 2-0. Au retour des vestiaires, il a démontré tout son opportunisme avant d’étaler sa qualité de passe avec deux splendides ouvertures.



Deux buts et trois assists, sa carte de visite est déposée. Et la Norvège peut se frotter les mains de posséder un duo pareil. Et pour ne rien gâcher les deux terreurs des défenses s’entendent très bien. Plus jeunes, ils ont formé un groupe de rap.