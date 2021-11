Assurée de la première place après la défaite du Partizan, La Gantoise se rend ce jeudi soir sur la pelouse de l’Anorthosis Famagouste, à Chypre. La rencontre est à suivre en direct vidéo dès 21 heures.

La Gantoise domine de la tête et des épaules le groupe B. Après quatre journées, les hommes d’Hein Vanhaezebrouck caracolent en tête du classement avec 10 points sur 12 (trois victoires et un partage). Seul le Partizan Belgrade est parvenu à arracher un point face aux Belges (1-1). Avec huit points d’avance sur les troisièmes (Tallinn), les Buffalos sont d’ores et déjà assurés de figurer parmi les deux premières équipes de la poule.

À présent, l’objectif pour les Gantois est de terminer à la première place du groupe, qui les propulserait immédiatement en 1/8e de finale de la compétition, alors que les deuxièmes affronteront de leur côté les 3e de groupe issus de l’Europa League en 1/16es de finale.

Une victoire face aux Chypriotes de l’Anorthosis Famagouste est donc la bienvenue. Lors du match aller, la Gantoise l’avait facilement emporté 2 buts à 0 grâce des buts de Tissoudali et Kums.