Conférence League : Anderlecht face à Vitesse en barrages (Live commenté 20h)

Anderlecht n’est plus qu’à deux matches des poules de la Conférence League. Alors que les Mauves ont sorti Laçi, cette fois la tâche sera plus compliquée. Car Vincent Kompany et ses hommes affrontent Vitesse Arnhem vainqueurs face aux Irlandais de Dundalk. Mais ça tombe bien puisqu’Anderlecht reste sur deux victoires consécutives en championnat. Deux victoires qui devront donc aider les Mauves à forger un résultat lors de cette manche aller.

Autre satisfaction, le match pourra être suivi par pas mal de spectateurs, car pour la première fois depuis le 7 mars 2020, ce nombre ne sera pas limité. Et avec des prix démocratiques, Anderlecht espère pouvoir compter sur son 12e homme.

Une rencontre que ne pourra pas disputer le brugeois Loïs Openda. Prêté par le Club de Bruges, Openda était suspendu pour deux matches par l’UEFA suite à son carton rouge obtenu lors du match aller au tour précédent contre Dundalk. Il manquera la manche aller avant de pouvoir être de nouveau disponible la semaine d’après à Vitesse, le 26, pour le retour.