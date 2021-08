Anderlecht a fêté son retour sur la scène européenne par une victoire contre le KF Laçi, au 3e tour qualificatif de la Conference League (0-3). Les Mauves se sont imposés grâce à un très bon Lior Refaelov. L'Israélien a délivré les assists sur les buts des défenseurs Hannes Delcroix et Wesley Hoedt avant de marquer lui-même.



Le Sporting, avec Olsson et Refaelov au coup d’envoi, a besoin de quelques minutes pour trouver ses marques face à une équipe albanaise qui fait jouer son physique. Les Bruxellois multiplient les coups de coin mais peinent à se montrer réellement dangereux. Mais Refaelov a l’occasion de régler la mire sur phase arrêtée. A la 27e, l’Israélien fait parler la précision de son pied droit sur le 5e corner mauve. Il trouve, Delcroix au 2e poteau qui fait mouche de la cuisse. Pas académique, mais efficace (0-1). Sur un centre en retrait de Gomez, Verschaeren manque le cadre de peu (31e). Le plus dur est fait mais un tir de Lushkja rappelle qu’il faut rester vigilant (35e). Un nouveau coup de patte du Soulier d’or permet à Hoedt de faire le break avant la pause (42e).



Impérial sur phases arrêtées, le roi Lior décoche un superbe envoi qui laisse Sherri sans réaction (61e). L’Israélien confirme tout ce qu’il pourra apporter à Anderlecht cette saison, malgré ses 35 ans. Le Sporting est sur le velours et Kompany offre du temps de jeu à Zirkzee. La dernière recrue mauve est passé tout près de son premier but mais il a manqué de lucidité dans le dernier geste (73e). Van Crombrugge, vigilant en fin de rencontre sur un bon coup franc, a préservé le nul (88e).



Anderlecht n’a plus goûté aux soirées européennes depuis décembre 2018. 966 jours plus tard, ce retour est célébré par un large succès et une double première (victoire et clean-sheet) cette saison.



Il faudra confirmer lors du match retour, prévu le 12 août prochain au Lotto Park. Mais la voie des barrages (face à Vitesse Arnhem ou au FC Dundalk, 2-2 ce jeudi) semble plus dégagée.