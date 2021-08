Quel match ! Face à Vitesse, Anderlecht sera passé par toutes les émotions ce jeudi soir (3-3). Meneurs en 1e mi-temps grâce à un double d’un intenable Raman, puis menés après l’entracte, les Mauves sont revenus du diable vauvert pour égaliser grâce à Verschaeren en toute fin de match. À 3-3 dans les arrêts de jeu, ils ont même eu une occasion en or de repasser devant mais le pénalty de Refaelov s’est écrasé sur la transversale. Cruel dénouement bruxellois pour conclure une partie complètement folle…

Lentement mais sûrement, le tâtonneur fou, Vincent Kompany, semble trouver sa recette miracle. C’est en tout cas ce que sa compo laisse croire, puisque Amuzu (qui remplace Verschaeren) est le seul changement par rapport au weekend dernier.

Un ‘Ciske Amuzu qui a visiblement des fourmis dans les jambes. Le round d’observation vite balayé d’un crampon, l’ailier bruxellois déclenche une première frappe puissante… et à côté.

Mais le Diablotin n’est pas rassasié. Sur un centre parfait de Sergi Gomez, il élève son petit mètre 70 plus haut que tout le monde. Le ballon est dévié… dans les pieds d’Amuzu. Et si le gardien s’interpose brillamment sur cet envoi, il ne peut absolument rien faire face au boulet de canon de l’opportuniste Benito Raman qui en profite. C’est 1-0 ! (9’)

Libérés par ce but précoce, les Mauves sont déchaînés et enchaînent les déferlantes sur le but du pauvre Schubert, qui se demande quelle mouche a bien piqué ses adversaires bruxellois. Raman, encore lui, tente sa chance d’une frappe vicieuse que le portier allemand doit dévier du bout des doigts.

Benito ou tard

Etouffé pendant 15 minutes, Vitesse sort enfin de sa léthargie. Et sur leur première occasion, les Bataves ratent le coche de très peu. Le centre au cordeau de Wittek est parfait, le coup de casque de Darfalou chirurgical mais Van Crombrugge s’interpose brillamment.

Un avertissement sans frais pour des Mauves qui reculent dangereusement. Et ce qui devait arriver arriva. A la retombée d’une frappe déviée par Van Crombrugge, Dasa tente sa chance de loin. Son envoi, de l’extérieur du pied en demi-volée, est sensationnel et vient se loger dans le petit filet de Van Crombrugge. Superbe, c’est 1-1 !

Mais ces diables de Bruxellois ont de la ressource. Pas le temps de digérer ce but égalisateur qu’Amuzu se retrouve lancé dans la surface. Son petit ballon en retrait est parfait et trouve l’inévitable Raman… qui concrétise. Doublé pour l’éphémère Diable rouge et 2-1 pour les Mauves !

2-1 puis 3-1...non ! Le petit ballon piqué de Benito Raman, parfaitement lancé par Murillo, est dévié du bout de l’orteil par Schubert et s’écrase sur le poteau. Rideau après 45 minutes haletantes.