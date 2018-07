Glasgow et Berlin accueillent à partir de mercredi les 1ers Championnats sportifs européens

Trois ans après la création des Jeux Européens, les disciplines sportives olympiques européennes innovent à nouveau. Sept parmi les plus grandes fédérations ont décidé de créer les "European Championships", les Championnats sportifs européens. La natation, la gymnastique (seniors et juniors), le cyclisme, l'aviron, le triathlon et le golf organiseront leurs championnats d'Europe dans une même ville, Glasgow, en Ecosse, du 2 au 12 août. Sous la même bannière, l'athlétisme tiendra son Euro à Berlin, en Allemagne, du 7 au 12 août.

Les comités olympiques européens (EOC) avaient lancé il y a trois ans les Jeux Européens sur le modèle des Jeux Olympiques. L'édition inaugurale de Bakou, en Azerbaïdjan, en 2015 avait été une réussite sur le plan organisationnel. Quelques 253 épreuves dans 20 sports avaient réuni près de 6.000 athlètes. En revanche, sur le plan sportif, certaines fédérations, comme l'athlétisme et la natation n'avaient pas joué le jeu. D'autres n'avaient pu participer faute d'infrastructures (aviron, cyclisme sur piste). Du coup, la visibilité médiatique était demeurée assez confidentielle.

Cette année, les "European Championships" ont conclu un accord avec l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui réunit les principaux médias des services publics. Ils sont donc assurés d'une large diffusion (1 milliard de téléspectateurs potentiels). Une nécessité pour continuer d'exister auprès du public et des parraineurs face à la concurrence, notamment de l'omnipotent football.

Glasgow a déjà accueilli un événement multisports, les Jeux du Commonwealth en 2014. Cet été, avec six championnats, onze jours de compétition, ce sont pas moins de 151 titres que vont se disputer 3.224 athlètes venus de 52 pays, dont 87 Belges, dans la grande cité écossaise. Parmi eux figurent le champion olympique de cyclisme sur route de Rio Greg Van Avermaet, le vice-champion olympique de natation sur la distance reine du 100m libre Pieter Timmers, la championne d'Europe et médaille de bronze aux championnats du monde de gymnastique artistique Nina Derwael ou encore les récents vainqueurs de la coupe du monde d'aviron Tim Brys et Niels Van Zandweghe. Le cyclisme déléguera encore Jolien D'hoore, médaille de bronze en cyclisme sur piste aux JO de Rio, Nicky Degrendele, la championne du monde en titre de keirin, mais aussi les deux porteurs du maillot arc-en-ciel de cyclocross Wout van Aert et Sanne Cant qui disputeront les courses sur route en ligne. On suivra aussi en natation les grands débuts en grand bassin chez les seniors de la jeune et prometteuse Valentine Dumont.

Berlin avait obtenu l'organisation des championnats d'Europe 2018 d'athlétisme en 2013, avant la création en 2015 de ces "European Championships". Voilà pourquoi les compétitions du sport olympique numéro 1 n'auront pas lieu en Ecosse. A l'avenir, l'athlétisme devrait rejoindre les six autres fédérations dans une même ville.

Afin de souligner l'association des fédérations sportives concernées, un trophée des nations récompensera le pays qui aura obtenu les meilleurs résultats cumulés sur l'ensemble des sept sports présents dans cette première édition des championnats sportifs européens.