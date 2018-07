Debjani est "obligé" de faire une performance avec le 10ème chrono de l'année

Ismaël Debjani se présente à l'Euro d'athlétisme de Berlin (6-12 août) dans une situation particulière : alors qu'il n'a disputé que deux 1.500m cette saison, il détient le 10e chrono européen de l'année (3:35.71). "Avec ce chrono, je suis obligé de réaliser une performance", a souri l'athlète du CABW lundi lors de la présentation de l'équipe belge.

Touché au genou, Debjani est resté sur le carreau plusieurs mois. Il a décroché son ticket pour Berlin dès son premier 1.500m de la saison, à Paris, fin juin, où il a réussi le 10e chrono européen de 2018. "Je me présente à cet Euro avec beaucoup de sérénité", a expliqué Debjani, 27 ans. "J'ai effectué un très bon stage et j'ai bien récupéré de ma blessure. Mais je n'ai pas fait beaucoup de compétitions cette saison, seulement deux courses sur 1.500m. Je n'ai pas eu le choix. Je ne sais donc pas comment ça va se passer, je risque de manquer de rythme."

Debjani ne fait pas de prévision avant l'Euro. "Il faut d'abord voir comment la course se passe. Je serai dans une série très dure. Et la course sera tactique. Avec mon chrono, je suis obligé de faire une performance. Je ne veux pas arriver et me faire sortir en séries comme l'an passé aux Mondiaux de Londres."

Debjani détient le record de Belgique en 3:33.70. Il s'était classé 11e à l'Euro d'Amsterdam en 2016.