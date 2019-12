Rétro 2019: 10/10 pour les Diables

Retour sur la campagne qualificative des Diables, pour relever quelques enseignements significatifs, et ce en compagnie de Philippe Albert, ancien International, consultant RTBF. CHIFFRES ET RECORDS Ce n’est pas l’essentiel, mais ça parle tout de même ! 10 victoires en autant de matchs, meilleure attaque (+ 4O), meilleure défense (-3), possession moyenne : 63%, nombre de tirs cadrés par match : près de 9, moyenne de passes réussies par match : 89%. Le double intérêt de cela étant surtout la confiance que ces stats confèrent aux joueurs et la crainte que notre pays inspire à nos adversaires. TOURNANTS DE LA CAMPAGNE On peut en trouver trois : – Le 1er match, contre la Russie, l’autre favori du groupe, récent quart de finaliste du Mondial 2018. La Belgique s’impose 3-1, avec 5 " jeunes " : Boyata, Castagne, Tielemans, Dendoncker et Batshuayi, vu les indisponibilités des Kompany, Meunier, Witsel, Dembélé et Lukaku. Philippe Albert ajoute :"Ce qui m’a surtout plu c’est qu’en étant menés d’entrée de jeu (boulette de Thibaut Courtois), les Diables ont tout de suite réagi et remis les pendules à l’heure. Et c’est vrai qu’en prenant les 3 points contre les Russes la Belgique a annoncé la couleur, et a marqué des points psychologiquement ".

Belgique - Russie : 21 mars 2019 (3-1) - Qualifications Euro 2020 - 21/03/2019 Les Diables ont entamé leurs qualifications pour l’Euro 2020 par un succès à domicile contre la Russie (3-1). Bien encadrés par les cadres, les "jeunes" ont été au rendez-vous. Eden Hazard, auteur d'un doublé, a une nouvelle fois été déterminant. Les Belges prolongent une bonne habitude. Pour la quatrième campagne consécutive, ils débutent par une victoire. Après le pays de Galles en 2012 (0-2), Andorre en 2014 (6-0) et Chypre en 2016 (0-3), c’est la Russie qui s’est inclinée face aux troisièmes du dernier mondial. La série se poursuit. Les Belges n'ont jamais été réellement mis en danger par la Sbornaya. Très regroupés, bien organisés et rugueux dans les duels, les Russes ont posé des problèmes à des Diables privés de Kompany, Meunier, Witsel, Dembélé et Lukaku. Pour faire plier son adversaire, notre équipe nationale s'est appuyée sur ses forces. Le premier but est survenu après une reconversion offensive parfaite. Une vraie marque de fabrique. Youri Tielemans a conclu cette action d’une frappe précise pour s’offrir son premier but en sélection (14e). Eden Hazard, en bon capitaine, s'est chargé de faire la différence. Le N.10 des Blues y est allé de son coup d’éclat pour provoquer un penalty, puis le convertir (2-1, 44e). Il a ensuite fixé le score final en fin de rencontre. Son 29e goal avec les Diables. Une bourde de Thibaut Courtois avait instillé un léger doute au quart d'heure. Sous pression, notre gardien a tergiversé avant de manquer son dégagement. Denis Cheryshev en a profité pour égaliser (1-1, 16e). Cette erreur - totalement inhabituelle pour le portier du Real - n'a finalement pas prêté à conséquence. Le film de la deuxième période se déroule sans accro mais sans grande émotion. Même si Michy Batshuayi a tout de même frappé sur le poteau (79e).

– Le non-match à Saint Marin. Approximations, mauvaises passes, jeu brouillon, plusieurs joueurs à côté de leur sujet… la première mi-temps des N1 mondiaux face aux derniers suscite étonnement chez les suiveurs, et colère chez Roberto Martinez. En particulier, Adnan Januzai et Divok Origi perdent pas mal de points dans l’esprit du sélectionneur, qui déclare " avoir commis l’erreur de ne pas mettre les bons joueurs aux bonnes places ". Les Diables s’imposent tout de même 0-4, et remettent une copie parfaite 3 jours plus tard en Ecosse (0-4). Saint-Marin - Belgique : 06 septembre 2019 (0-4) - Qualifications Euro 2020 - 06/09/2019 Opposés à la modeste formation de Saint-Marin ce vendredi soir, les Diables rouges n’ont pas brillé, loin de là. Ils ont même livré une première mi-temps indigente (ponctuée sur le score de 0-1 sur un pénalty de Batshuayi) avant d’inscrire trois buts face à un adversaire épuisé. Il aura fallu attendre la montée au jeu du tandem buteur Chadli-Mertens et une dernière réalisation de Batshuayi pour voir les Diables définitivement s’envoler dans cette rencontre. Malgré une partie en dents de scie et un manque de rythme flagrant, les Diables grapillent trois nouveaux points et donc une cinquième victoire consécutive et se rapprochent un petit peu plus de l’Euro 2020.

- Russie-Belgique (1-4). Dans une rencontre présentée comme une finale du groupe, les Belges surclassent leurs dauphins et s’assurent le statut de tête de série pour le prochain tirage au sort des groupes à l’Euro. Pour le clin d’œil, 3 des 4 buts sont inscrits par les frères Hazard en toute grande forme. Russie - Belgique : 16 novembre 2019 (1-4) - Qualifications Euro 2020 - 16/11/2019 Les Diables rouges termineront premiers du groupe I, ils ont validé cette position avec une victoire convaincante face à la Russie (1-4). Trois des quatre buts ont été inscrits par un Hazard. Le premier par Thorgan avant qu’Eden n’inscrive un doublé pour le deuxième et le troisième. L’inévitable Romelu Lukaku a fermé la marche. Mais c’est un Russe qui a donné au score son allure finale (Dzhikiya). Outre les buteurs, notons les bonnes prestations de Thomas Vermaelen, Kevin de Bruyne ou encore Dries Mertens. Le parcours sans faute des Diables continue, ils peuvent rêver au 30/30.

GROUPE ELARGI Martinez a convoqué 35 joueurs pour cette campagne, et en a utilisé 26. Pour notre consultant " En procédant ainsi, le Sélectionneur construit l’avenir, comme avec Verschaeren, Tielemans, Praet, Vanaken et d’autres. Ainsi, lorsqu’il faudra faire appel à l’une ou l’autre solution de remplacement, même à court terme, les gars seront prêts, déjà intégrés au système et au groupe. Pour moi, Carrasco en tant qu’élément offensif, comme back up d’Eden, c’est aussi une bonne idée. Et durant cette campagne, Youri Tielemans a confirmé qu’il était une solution d’avenir en milieu de terrain ". Philippe souligne un point important : " Avec un tel noyau, et vu nos adversaires au 1er tour de l’Euro (Russie, Danemark, Finlande), Martinez va pouvoir laisser au repos plusieurs titulaires " fragiles " ou fatigués, qui viendront alors huitièmes ou en quart. Un luxe que des pays comme la France, l’Allemagne, le Portugal, mais aussi l’Italie et les Pays-Bas ne pourront pas s’offrir ". Cela pourrait s’avérer utile pour les deux défenseurs centraux que sont Vermaelen et Kompany, incontournables lorsqu’ils sont opérationnels, mais vieillissants et fragiles. LUKAKU DEPENDANCE Notre attaquant de pointe en est à 52 buts pour l’équipe nationale. A seulement 26 ans. En 5 matchs il a inscrit 7 buts, dont deux doublés (contre l’Ecosse et contre Saint Marin). Il s’est parfaitement intégré à l’Inter de Milan et respire la forme. Son absence éventuelle à l’Euro (une blessure est toujours possible) serait-elle une catastrophe pour les Diables ? " Il est irremplaçable, c’est sûr, souligne Albert. Mais les passeurs que sont Eden, Mertens, De Bruyne et autre Thorgan Hazard aideraient Batshuayi ou Benteke s’ils devaient remplacer Romelu. Je ne suis pas inquiet. Par contre j’estime qu’en janvier, ces deux-là auront intérêt à quitter leur club et à retrouver du temps de jeu, pourquoi pas en revenant en Belgique, comme Chadli a eu la bonne idée de le faire ". Les 50 buts de Romelu Lukaku en équipe nationale - Diables Rouges - 10/10/2019 Il était attendu, il l'a fait face à Saint-Marin. Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale belge, a inscrit ce jeudi ses 50ème et 51ème buts sous la vareuse des Diables Rouges. L’attaquant de l’Inter Milan atteint donc officieusement la barre des cinquante buts... Officieusement, car officiellement, ses trois réalisations face au Luxembourg, le 26 mai 2014, n’ont pas été comptabilisées, le match ayant été à l’époque invalidé par la FIFA. Cette rencontre amicale avait été déclassée de match international A en match d’entraînement en raison des sept remplacements effectués pendant la rencontre par le sélectionneur de l’époque, Marc Wilmots, au lieu des six autorisés.

FORTS SUR LES FLANCS Dans son système en 3-4-2-1, Martinez peut dorénavant compter sur des latéraux de qualité et en nombre suffisant. A droite, Meunier, une valeur sûre, est maintenant taquiné par Castagne, un " jeune " qui monte. Et à gauche, l’éclosion de Thorgan Hazard constitue plus qu’une alternative à Chadli. Cette situation est nouvelle et réjouissante. HAZARD – DE BRUYNE : DUO EXCEPTIONNEL " Eden et Kevin ont confirmé qu’ils étaient au-dessus du lot. Ce sont nos leaders techniques, et ce qui est précieux c’est que l’artiste de City peut évoluer comme milieu défensif aux côtés de Witsel tout aussi bien qu’à la place de Mertens, plus haut. Vu la faiblesse de nos adversaires on aurait peut-être pu se passer d’eux, et d’ailleurs Kevin n’a pas disputé toutes les rencontres, mais quand ils sont là, on voit la différence dans la qualité du jeu proposé ". Eden Hazard, dorénavant c’est 106 capes, 32 assits, 32 buts. Ecosse - Belgique : 09 septembre 2019 (0-4) - Qualifications Euro 2020 - 09/09/2019 Les Diables rouges sont facilement venus à bout de l’Ecosse à Hampden Park (0-4). Beaucoup plus concernés qu’à Saint-Marin, les joueurs de Roberto Martinez ont plié la rencontre en une demi-heure. Le temps pour De Bruyne de délivrer trois caviars à Lukaku, Vermaelen et Alderweireld. Le maestro de City a ponctué sa partition en marquant lui-même le quatrième but belge. Avec un 18/18, les Belges sont toujours invaincus dans le groupe I et sont quasiment qualifiés pour l’Euro 2020. Belgique - Chypre : 19 novembre 2019 (6-1) - Qualifications Euro 2020 - 19/11/2019 Les Diables rouges ont bouclé leur qualification par une victoire contre Chypre (6-1). Ils rendent donc un bulletin parfait avec un 30 sur 30 et, cerise sur le gâteau, le titre de meilleure attaque européenne. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Nicholas Ioannou (14') pour Chypre. Christian Benteke (16', 68' ), Kevin De Bruyne (36', 41'), Yannick Carrasco (44') et Christoforou Kypros (CSC, 51') ont marqué pour la Belgique. Pour ce dernier match officiel des qualifications pour l'Euro, Roberto Martinez décide de faire tourner et donner sa chance à des joueurs comme Simon Mignolet, Elias Cobbaut, Hans Vanaken, Yannick Carrasco ou Christian Benteke. La qualification et la première place sont assurées, l'Espagnol veut donc tester son noyau.

MENTALITE : 10/10 " C’est peut-être ce qui suscite le plus mon enthousiasme et ma confiance avant l’Euro, glisse Philippe. Je crois qu’ils avaient conscience d’être passés à côté de quelque chose de grand en Russie, et que le titre européen est à portée de main pour cette génération dorée. Quand je revois l’attitude des réservistes sur la touche lors du match contre Saint-Marin : c’était 9-0, et ils trépignaient en attendant le 10e but, synonyme de nouveau record. Aussi, une fois la qualification acquise, après la 6e journée et la victoire en Ecosse, on pouvait craindre des blessures diplomatiques pour des matchs peu emballants comme Saint-Marin, le Kazakhstan, Chypre ; et c’est tout l’inverse qui s’est produit : jusqu’au bout, les Diables ont montré qu’ils avaient faim, et qu’ils voulaient ne rien lâcher. Impressionnant ! Et bien différent de l’état d’esprit qui régnait il y a quelques années". Belgique - Saint-Marin : 10 octobre 2019 (9-0) - Qualifications Euro 2020 - 10/10/2019 La Belgique est la première équipe à être qualifiée pour l’Euro 2020 avec un sans-faute soit un total de 21 points en sept rencontres. Les Diables ont battu Saint-Marin 9-0. Romelu Lukaku a ouvert le score, franchissant de cette façon la barrière symbolique (et incroyable) des 50 buts en équipe nationale à seulement 26 ans. Chadli, Brolli (contre son camp), de nouveau Lukaku, Alderweireld et Tielemans portaient le score à 6-0 à la pause. Benteke faisait 7-0 d’un joli but, trois minutes après avoir remplacé Lukaku. Yari Verschaeren alourdissait le score en convertissant un penalty offert par Yannick Carrasco. Castagne aussi participait au festival avec le 9-0 à la 90e minute. Les Diables ont fait le job, ont donné du plaisir à leurs fans à domicile. Place à la fête et surtout au réel objectif : la tête du groupe, voire le sans-faute. Et là, sans doute, nos Diables pourront pleinement savourer.

ROBERTO MARTINEZ Un coach qui gagne a toujours raison, dit l’adage. Albert va plus loin "Au-delà des résultats, je pense que l’Espagnol fait l’unanimité et est l’homme de la situation. Sa personnalité est impressionnante, il suffit d’écouter ses interviews. Ce qui me séduit le plus chez lui c’est sa manière de tenir tout le monde en éveil, concerné, positif, notamment les gars qui doivent prendre place sur le banc ou en tribune ". ET MAINTENANT ? La Belgique a survolé cette phase qualificative. Trop forte, pour des adversaires trop faibles. Quand on demande à Philippe Albert si malgré ça les Diables seront prêts à affronter des grandes équipes, sa réponse est laconique mais claire " La bonne question est plutôt : les grandes équipes seront-elles prêtes à affronter les Diables ? ! ".