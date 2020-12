Hazard, Pinot, Groenewegen, Goffin… les grosses déceptions de l'année 2020

Madiot abattu après la défaillance de Pinot: "On est plus souvent dans la misère et la... Thibaut Pinot a rapidement fait ses adieux à ses rêves de victoire finale dans ce Tour de France ce samedi. Victime d’une chute lors de la première étape, le Français a lâché prise dans le Port de Balès pour finalement terminer à 25 minutes du vainqueur du jour Nans Peters. Une nouvelle désillusion pour le leader de l’équipe Groupama-FDJ qui avait dû abandonner malgré lui lors de la 19e étape de la dernière Grande Boucle. La déception est donc terrible chez les supporters du Français et surtout dans les rangs de l’équipe Groupama-FDJ. "On est dans les suites de sa chute du premier jour et quand on arrive en haute montagne, ça ne pardonne pas", a expliqué son directeur sportif Marc Madiot au micro de Jérôme Helguers. "Quand on a des difficultés, on évite de les montrer à la concurrence. On avait bien remarqué qu’il y avait des failles et des moments délicats. On espérait que ça s’améliore, ça va s’améliorer mais il va falloir attendre un peu de temps."