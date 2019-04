Une nouvelle Porsche 911 ?

De l’extérieur, on pourrait les confondre ! C’est pourquoi j'ai proposé au proprio du dernier modèle ( désormais avant-dernier) de venir essayer la nouvelle ! Le résultat est sans appel!! Porsche maitrise l’art d’opérer des changements conséquents sans en avoir l’air. La nouvelle 911 colle à la route comme jamais ! Son train avant est sidérant. La puissance d’accès grimpe à 450 cv. Double bémol : le confort a régressé et elle est devenue plus lourde-plus large... et plus onéreuse bien sûr.