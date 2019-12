Un SUV décalé, des motos en tout genre, un jeune lauréat et du yachting pour la dernière d'Auto Mobile

Auto Mobile - © Tous droits réservés

Un SUV décalé, des motos en tout genre, un jeune lauréat et du yachting pour la dernière d'Auto... Au sommaire de ce lundi 2 décembre, dernier numéro d’Auto Mobile. sur la Deux à 22h30 & sur Auvio dès 20h - Nissan vient de lancer la deuxième génération de son Juke. Le petit SUV décalé garde en grande partie son look un peu déluré et met le paquet sur les technologies de pointe. Essai détaillé avec Christophe Delstanches - Rayon moto, Gérald Wery et Thierry Dricot ont choisi de laisser parler leurs sensibilités pour cette dernière émission et il y en aura pour tous les styles : avec du trial, de l’enduro et de la route au guidon de la nouvelle Triumph Rocket 3…notamment. - En sport : le lauréat du volant RACB National Team est connu depuis ce week-end. il roulera en R2 lors du prochain championnat de Belgique. Olivier Gaspard nous explique tout cela. - Autre environnement, Jean-Louis Lahaye nous donne rendez-vous au Yachting Festival, à Cannes. Là où la plaisance nautique prend le virage de la transition écologique. - Enfin, comme chaque semaine, nous ferons le tour du reste de l'actu des sports moteur avec Charly de Wasseige.