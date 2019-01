Pourquoi l'autonomie des VTT électrique varie ?

La majorité des vélos sont équipés de batteries de 500 w/h. Le calcul de leur autonomie réelle est impossible. La seule vérité est que cette autonomie est variable selon le poids du pilote, sa forme physique et donc la force de son pédalage, le type de moteur électrique utilisé (Brose, Yamaha, Shimano, Bosch), le profil de la balade (plat ou montées), la température extérieure et l’expérience du pilote dans la gestion d’une batterie. Gérald Wery et son consultant Olivier Béart, rédacteur en chef du magazine web vojomag.be, ont néanmoins tenté de nous éclairer. Ils se sont adjoints les services de l’ancien champion moto Thierry Godfroid pour les emmener dans des décors somptueux, le Canada belge ! Trois VTT servent la séquence (De Vinci, Moustache et BH). Le BH est le seul à proposer ( avec Specialized et son nouveau Levo) une batterie de 700 w/h. La mise en scène finale du reportage est une fiction n’ayant aucun lien avec les performances du Moustache piloté par Thierry Godfroid !!