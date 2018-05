On a essayé la Porsche Rallye !

Sa sonorité fait vibrer tous les spectateurs sur les bords de spéciale. Sa puissance de 455cv inspire la crainte et le respect. Son comportement de propulsion ( uniquement les roues arrières motrices) incite à la prudence . Son look avec son énorme aileron ne laisse planer aucun doute.

Notre journaliste Auto Mobile Gérald Wery a eu la chance de pouvoir essayer la Porsche 997 GT3 Rallye que Fred Bouvy fait chanter sur le championnat de Belgique des rallyes ! Une opportunité rare tournée sur la piste de l’école du RACB à Bernister-Malmedy.

Pour s’y rendre, il nous révèle, sur les routes de l’ancien circuit de Francorchamps, la dernière production routière de Porsche, la 911 GT2RS, la plus rapide et la plus puissante (700cv) jamais produite en série !