Il convient parfois de se demander si le salon de la moto à Milan n’est pas plutôt le salon du mannequin … à moto ?? A vous de juger ! Une certitude, l’EICMA c’est le plus grand salon de la moto au monde ! Toutes les nouveautés 2019 (ou presque) y sont présentées. Gérald Wery et son consultant moto Thierry Dricot nous y emmènent après avoir essayé la dernière Husqvarna Vitpilen pour le Tchè dans une version Dark Vador, et la Kawasaki Z900 RS Café Racer pour Gérald en mode blouson de cuir !