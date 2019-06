La Supra renaît avec BMW

La Supra est très agile et on a cette sensation qu’elle enroule les courbes. Un comportement qui est lié à un empattement court, des voies larges. Le seul bémol concerne le freinage qui aurait pu être plus endurant et plus performant. Pour le reste cette Supra est très bien équilibrée. Elle a l'ADN d'une sportive mais reste très confortable en toutes circonstances. On a pu le constater sur le circuit de Jarama mais aussi sur les petites routes sinueuses près de Madrid. L’autre point positif c’est le confort des suspensions qui n’est pas trop ferme même quand on active le mode sport. C’est clairement lié à la mise au point spécifique effectuée par Toyota qui se différencie du comportement des dernières propulsions BMW.

La Supra est proposée à un tarif raisonnable mais qui tourne quand même aux alentours des 65.000 euros. Produite dans l'usine autrichienne de Graz comme sa cousine la Z4, la Supra est déjà victime de son succès. Les 900 unités prévues pour 2019 en Europe sont toutes vendues. Pas encore présentes en concessions les premières Supra 5ème génération seront livrées dans le courant de l'été.