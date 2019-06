Evasion sur un Yacht, KTM et le rallye du Portugal dans Auto Mobile ce lundi (03.06) - © Tous droits réservés

Evasion sur un Yacht, le festival moto d'Auvergne et le rallye du Portugal dans Auto Mobile ce... Dans Auto Mobile ce lundi 03 juin, - Quoi de neuf dans les catalogues: nouvelle série 1 ou nouvelle Honda E la citadine 100% électrique nous ferons le tour de l’actualité automobile. - Au rayon moto il sera notamment question de KTM et d’un festival en Auvergne - Evasion encore mais sur l'eau. Nous aurons la chance de prendre le large à bord d'un yacht - Et puis nous reviendrons sur le rallye du Portugal en fin d'émission. Un rallye qui a une nouvelle fois souri au Belge Thierry Neuville