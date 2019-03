E-Tron : La plus belge des Audi

Ca y est les premières Audi E-Tron 100% électriques arrivent en concession. Voilà un concurrent de taille des Tesla Model X et Jaguar I-Pace.

La première Audi 100% électrique est produite en exclusivité à Forest. Le groupe allemand a investi plus de 600 millions d’euros pour adapter le site à la production de cette voiture électrique et de ses batteries qui sont également produites sur place. L’usine a dû être profondément modifiée et une partie de sa structure renforcée pour pouvoir produire ce mastodonte qui pèse 2 tonnes 500 KG, c’est deux fois plus que l’Audi A1 qui était jusqu’alors assemblée à Bruxelles.

Deux moteurs électriques

L’E-Tron utilise une toute nouvelle plateforme qui porte entre ses 4 roues son pack de batteries. Le pack pèse à lui seul 700 kilos ce qui explique que le SUV pèse quasi 2500 kilos. La batterie est composée de 36 modules lithium-ion avec une capacité de 95kwh. Le SUV peut compter sur deux moteurs électriques un à l’avant l’autre à l’arrière à eux deux ils offrent une puissance de 408 chevaux. L’Audi boucle le 0 à 100 en 5 secondes 7 centièmes. Les reprises sont impressionnantes mais le comportement est un peu moins sportif que par exemple la Jaguar I-Pace.

Maximisation de l’aérodynamisme

L’obsession des ingénieurs a été de maximiser l’aérodynamisme du SUV pour qu’il se décharge le moins vite possible. Cela passe par des admission d’air mais aussi en option des caméras à la place des rétroviseurs. Une option qui permet de limiter la résistance à l’air. Les petites caméras projettent une image sur deux écrans placés au-dessus des poignées de porte. La clarté de l’image est incroyable de jour comme de nuit. En revanche comme les rétroviseurs traditionnels ce système de caméra ne supprime pas totalement l’angle mort.

Autonomie et recharge

Audi annonce une autonomie de 400 km mais dans les faits on tourne plutôt aux alentours de 300 km en condition réelles sans forcer. En ce qui concerne le temps de recharge, il est très variable.

-40h sur une prise normale

-8h30 sur un chargeur de 11kw

-4h30 sur un chargeur de 22 kw.

-30 minutes pour atteindre 80% de charge sur un super-chargeur de 150kw.

Le temps de recharge reste donc un problème de taille surtout dans notre pays. Pour l'instant seules deux stations Ionity (avec super-chargeurs) existent en Belgique au Roeulx et à Bierset.

A partir de 82.500 euros

Facturé à 82.500 euros de base ce SUV offre une finition irréprochable et un équipement de haut vol. Cette première Audi 100% électrique est une réussite. D'ici 2025 10 modèles électriques devraient compléter la gamme. Le seul frein de taille à son utilisation (en plus du coût) c'est le réseau de super-chargeurs mais les choses devrait bouger. 400 bornes de recharge rapide seront installées en Europe d'ici 2020.