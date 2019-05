Dossier Auto Mobile: Essence-Diesel, faux débat ?

« Ils polluent différemment ! C’est comme comparer des pommes et des poires ! » Paul-Henri Gilissen (Educam) élargit le débat dans le dossier proposé cette semaine par le magazine Auto Mobile. Voiture électrique mise à part (déjà traitée dans un précédent dossier), le débat ne se résume plus aujourd’hui à un choix entre essence et diesel. La société contemporaine demande à l’automobiliste d’être (encore plus) responsable dans le choix de son véhicule. « Et le client est perdu « nous confie un concessionnaire automobile ! Le CNG et les trois types d’hybridation (auto-rechargeable, plug in essence, plug in diesel) sont les alternatives les plus crédibles du moment.

Essence pour…

…pour la ville, les petits trajets (citadines, petites berlines, petits SUV). Economiquement intéressant jusqu’à 25.000 kilomètres/an. Prix d’achat, taxe de circulation et de mise en circulation moins élevées. Moins d’entretient aussi. Prix à la pompe légèrement favorisé pour le moment.

Essence contre…

… contre la consommation toujours plus élevée qu’un diesel, même si l’écart s’atténue. Consommation également fortement sensible au mode de conduite adopté ! Elle peut doubler avec une essence, jamais avec un diesel ! Contre aussi les émissions de CO2 plus élevées, émissions de nano particules et de Nox en hausse également avec l’augmentation sans cesse plus élevée de la pression d’essence avec les injections directes… surtout lorsque les moteurs sont froids en ville !

Diesel pour…

…pour les plus longs trajets (berlines, breaks, SUV). C’est le roi de l’autoroute ! Il émet moins de CO2 que l’essence, moins de Nox et de fines particules aussi avec les derniers Euro 6d. Bosch est actuellement en train de finaliser un système qui sortirait dans les deux ans : basé sur la recirculation des gaz d’échappement et leur température, ce nouveau système Bosch permettrait aux diesels de rejeter dix fois moins de Nox.

Diesel contre…

… contre l’augmentation des accises, le prix d’achat plus élevé, les taxes plus élevés, le prix à la pompe augmenté, les entretiens plus élevées, la perte de popularité en occasion, mais aussi les émissions de nanoparticules et de Nox qui ne sont pas devenues nulles. Diesel et essence ne devraient pourtant pas être comparés comme l’explique la vidéo ci-dessous !