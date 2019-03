Auto mobile (25/03) : Audi E-Tron, à bord d'un hydravion, Versys 1000 et Diavel 1260

Ce lundi, nouveau numéro de votre émission Auto Mobile.

- La nouvelle Audi E-Tron - made in Bruxelles- arrive en concession. On vous dira tout ce qu'il faut penser de ce nouveau SUV 100% électrique.

- Nous partirons ensuite au soleil. Et à moto. Gérald Wery et Thierry Dricot nous emmènent en voyage avec les nouvelles Kawasaki Versys 1000 et Ducati Diavel 1260.

- Au rayon moyen de locomotion alternatif, nous ferons dans l'original, puisque nous prendrons cette semaine l'air (et l'eau!) à bord d’un hydravion.

- Enfin, comme chaque semaine, nous ferons le tour du reste de l'actu des sports moteur.