Auto Mobile (22/04) : Bugatti Veyron, nouveau Land Rover Evoque, drône - © Tous droits réservés

Auto Mobile (22/04) : Bugatti Veyron, nouveau Land Rover Evoque, drône - Auto Mobile - 22/04/2019 - Nous prendrons le volant du nouvel Evoque qui débarque sur notre marché. Pour consolider son succès, la plus grosse vente de Land Rover reprend les codes du Velar, tout en gardant son ADN original. Essai de l’ancien et du nouveau du côté de Waterloo avec Christophe Delstanches. - Nous aurons ensuite un essai exceptionnel, avec la Bugatti Veyron. Plus de 1000 chevaux et plus d'un million d'euros.. - Enfin, nous vous présenterons une machine volante aux multiples compétences : le drone. Cet incroyable engin à hélices, utilisé aussi bien par l'armée que par un particulier, est doté d'une technologie sans cesse en évolution. Rentrez dans cet univers aux côtés de Jean-Louis Lahaye et découvrez qui peut en piloter un dans notre Royaume. Auto Mobile, l’émission qui roule pour VOUS ! Des essais de petites citadines aux plus prestigieuses berlines, des essais moto, et toute l’actualité sportive du week-end et des rencontres avec ceux qui la font.. Chaque lundi soir sur la Deux et sur Auvio.