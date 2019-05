Auto Mobile (13/05) : Visite au Porsche Club, WRC et WRX au menu - © Tous droits réservés

Auto Mobile (13/05) : Visite au Porsche Club, WRC et WRX au menu - Auto mobile - 13/05/2019 Ce lundi, nouveau numéro de votre émission Auto Mobile. Au sommaire de ce lundi 13 mai. - Nous nous rendrons d’abord aux Porsche Club Francorchamps Days pour y essayer une AESTEC, un dérivé hommage à la 904! - Francorchamps encore, mais dans sa version plus grunge. Nous suivrons le Belge Guillaume de Ridder dans la manche spadoise du mondial de Rallycross. - En championnat du monde des rallyes : Thierry Neuville a perdu sa première place. Résumé complet de ce week-end spectaculaire avec Damien Tréfois. - Il est journaliste et pilote Honda, nous vous dresserons le portrait de Stéphane Lémeret engagé en TCR Bénélux. - Enfin, comme chaque semaine, nous ferons le tour du reste de l'actu des sports moteur avec Charly de Wasseige.