Auto Mobile (09/09) : Une offensive électrique et un essai historique surprise

Auto Mobile - Magazine Auto-Moto - 09/09/2019 C'est reparti pour une saison d'Auto Mobile. Et qui dit rentrée des classes dit salons & nouveautés dans les showrooms. Côté nouveautés, nous irons au rayon des citadines pour vous présenter la Clio, 5ième génération. Le salon de Francfort ouvre ses portes dans quelques jours. Les marques allemandes en profiteront pour une faire une offensive électrique. On vous en parlera dans cette émission. Nous découvrirons ensuite une véritable caverne d'Alibaba pour passionnés de belles automobiles. Avec un essai historique surprise…En motocross, la Belgique retrouve des couleurs avec la nouvelle génération des Geerts et Everts ! Enfin, comme chaque semaine, nous ferons le tour du reste de l'actu des sports moteur avec Charly de Wasseige.