100% Moto Vintage ou presque !

Presque, parce que Gérald Wery et son consultant moto Thierry Dricot, nous parlent de la nouvelle Harley-Davidson FXDR au look " dérangeant " pour les puristes. Et encore, ce n’est rien comparé à la future Harley électrique ! Thierry Dricot rejoint Gérald Wery au Distinguished Gentleman Ride au guidon de la dernière Harley.

L’occasion de mesurer l’ampleur mondial de ce fameux DGR où tous les motards rivalisent d’élégance en tenues vintage… pour la bonne cause. Du costumes 3 pièces – casquette anglaise à la tenue enduro début années 80, Gérald Wery nous raconte l’expérience extraordinaire qu’il a pu mener dans la poussière au guidon d’une SWM 440 lors du Circuit des Crêtes Classic.

Un enduro vintage qui réunit 130 machines toutes plus vivantes les unes que les autres. Images exceptionnelles dans le cadre du château de Harzé!