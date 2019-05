Zetterberg : « Si quelqu'un peut convaincre un joueur de signer au Sporting, c'est bien Kompany »

Équipiers de 2003 à 2006 à Anderlecht, Pär Zetterberg et Vincent Kompany vont se retrouver dans leur club de cœur la saison prochaine, l'un en tant que conseiller sportif, l'autre comme entraîneur joueur.

« Si je me rappelle bien, quand il est parti en 2006, il avait dit qu'il aimerait revenir un jour et terminer sa carrière au Sporting », s'est remémoré Pär Zetterberg au micro de la RTBF.

En 13 ans, Vince The Prince en aura parcouru du chemin. C'est donc avec une aura de champion que le Diable rouge revient au bercail. « Il a 33 ans, il a tout gagné avec Manchester City, c'est le bon moment pour revenir. On a eu de la chance, parce qu'il en a envie. Il aura un rôle important, comme entraîneur et comme joueur, mais il se sent capable de l'assumer. Je suis persuadé qu'il vivra une aussi belle carrière d'entraîneur que de joueur. Il y aura quelqu'un à côté de lui, parce que c'est difficile d'être T1 si tu es sur le terrain ! Il y aura quelqu'un d'autre sur le banc, et il y aura aussi le reste du staff du Sporting. »

Zetterberg - qui occupe lui-même un rôle plutôt flou comme le souligne Thomas Chatelle - estime que la situation de Kompany est claire. « Rien ne va changer dans l'organigramme du club » , a expliqué le Suédois, fortement convaincu par le potentiel 'attraction' de Kompany. « Vincent, c'est un gagneur, il a la classe, c'est un joueur qu'on connaît dans le monde entier. Aujourd'hui, je pense qu'on parle du Sporting dans le monde entier parce qu'on a réussi à le convaincre de venir ici ! Même dans le vestiaire, simplement par sa présence, je pense qu'il va augmenter le niveau des joueurs. Je pense aussi que son rôle sera très important au niveau des transferts, parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut convaincre un joueur de venir au Sporting, c'est lui. »