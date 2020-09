Waasland-Beveren - Anderlecht : une 2e victoire consécutive pour les Mauves ? (direct commenté et audio 20h45)

Après la victoire de Charleroi vendredi contre le Beerschot (3-1), la 6e journée se poursuit ce samedi avec le déplacement d'Anderlecht du côté de Waasland-Beveren. Après leur victoire tranquille contre le Cercle le weekend dernier, les Mauves veulent rester invaincus, poursuivre leur remontée au classement et acquérir enfin un peu de régularité dans la victoire après plusieurs partages en début de championnat.

Malgré l'absence de plusieurs cadres (Vlap et Zulj en plus de Wellenreuter, touchés par l'infernal Covid 19), le Sporting reste favori grâce à sa force de frappe offensive et ses individualités. Convaincant lors de sa montée au jeu face aux Brugeois, Yari Verschaeren pourrait d'ailleurs peut-être revenir en grâce et être titularisé par Vincent Kompany.

Du côté de Waasland, c'est la soupe à la grimace puisqu'après une belle victoire à Courtrai en ouverture, les locaux ont enquillé les défaites (4 consécutives) et les buts encaissés (13 buts concédés en 4 matches). Parviendront-ils à enrayer la machine à revers ? Début des hostilités en direct commenté sur notre site et direct audio ici, à 20h45.