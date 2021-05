Vincent Kompany satisfait : "On a réussi à sortir Genk de son match"

Après le partage face à Genk, on ne savait pas vraiment sur quel pied danser du côté d’Anderlecht. Côté pile, on semblait heureux d’avoir à nouveau tenu tête à un gros du championnat en proposant, par moments, un très beau football. Côté face, on regrettait le manque de réalisme et ce… 3/9 finalement frustrant au vu du jeu proposé.

"Si le plan de jeu a fonctionné parfaitement ? Vous savez, il ne fonctionne toujours parfaitement que quand on gagne" explique Vincent Kompany, le coach des Mauves au micro d’Eleven. "On a joué contre une équipe de Genk en confiance et on a réussi à les sortir du match. C’est une mi-temps de deux matches qu’il faut jouer en trois jours contre le même adversaire (NDLR : les Mauves ré-affrontent les Limbourgeois samedi à domicile). On reste calme et serein. On repartira avec la même intensité et la même motivation."

Le coach bruxellois pointe également du doigt la fraîcheur de son noyau : "Nous, on a su faire quatre changements, eux n’en ont pas fait un seul je pense. Donc on verra si on aura un léger avantage avec certains joueurs qui seront plus frais."