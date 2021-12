Vincent Kompany revient sur les incidents du Topper : "Je pense qu’on devra mettre des actions en place pour éviter que cela ne se reproduise"

Alors qu’Anderlecht reçoit Courtrai pour une place dans le dernier carré de la Coupe de Belgique ce jeudi à 18h45, Vincent Kompany s’est exprimé en conférence de presse.

Avant d’aborder le match de Coupe, le T1 mauve a tenu à revenir sur les insultes racistes dont le banc anderlechtois a été victime face à Bruges. "Ce n'était pas mon intention de mener une action contre le racisme. Mais c’est une bonne chose que ce débat-là vienne sur la table, qu’on ne minimise pas ce genre d’agissements. J’ai expérimenté quelque chose en tant que personne ce week-end et j’ai réagi en tant que personne, pas en tant qu’entraîneur ou joueur. C’est une situation qui se vérifie souvent, pas seulement dans le football professionnel mais aussi dans le football amateur, chez les jeunes. Je ne veux pas que ce soit minimisé ni dédramatisé. Je vis la vie avec la tête haute. Je n’y ai pas nécessairement repensé. Le lendemain j’étais de nouveau à la maison, normalement. J’ai recommencé à travailler dur pour le bien d’Anderlecht. Je suis quelqu’un de fort mentalement".

Avant de continuer. " Je pense personnellement que c’est quelque chose qui ne doit pas arriver. Je pense qu’on devra mettre des actions en place pour éviter que cela ne se reproduise. Ce n’est pas à moi de réfléchir aux sanctions. C’est à d’autres figures, aux cadres, de se charger d’éventuelles actions à mener. Cela ne va pas se résoudre par magie mais il faut que ça s'arrangera car il y a des personnes sur les terrains de football, pas des couleurs de peau."

Parenthèse fermée, retour au match face à Courtrai. Pour le coach, pas question de prioriser le championnat au profit de la Coupe. "En Angleterre, la Coupe est une énorme tradition et pour Anderlecht elle a plus d’importance qu’il y a quinze ou vingt ans. On approche le match avec l’envie de le gagner, d’atteindre les demies et voir ce qu’il peut se passer après. Il y a cette envie de la gagner car même en tant que joueur je n’ai pas réussi".

Mais avant cela, il faudra passer l’obstacle courtraisien, une tâche qui s’annonce tout sauf facile. "Il ne faut pas parler de la finale, Courtrai est très difficile à aborder. Karim Belhocine fait un excellent travail. Il a rajouté quelque chose à l’équipe qui fait qu’elle tourne bien. On n’a pas le droit de se relâcher".

Les Mauves ont annulé le stage hivernal à Dubaï, mais pas de quoi faire paniquer l’ancien capitaine des Diables rouges "On a tout ce qu’il faut à Neerpede. Le risque est grand avec les joueurs qui partent pendant les fêtes mais on ne peut pas les empêcher de retourner dans leurs familles après une année difficile. Cela ne servait à rien de partir à Dubaï et rester enfermés pendant quatorze jours. On va donc rester en Belgique même si j’aurai bien aimé avoir un peu de soleil".