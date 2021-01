Vincent Kompany : "On ne doit pas avoir honte de nous mais on reste sur notre faim..."

Bien décevant, le Sporting d'Anderlecht n'a pas su faire mieux qu'un match nul face à Gand (0-0) ce dimanche. Résultat, alors que les Mauves avaient l'occasion de dépasser le Standard pour s'installer à la 4e place de Pro League, ils pataugent au classement. Après la rencontre, c'était donc logiquement la déception qui prédominait dans les rangs bruxellois.

"Si on regarde le classement, c'est un peu comme si on recommençait la saison avec 9 matches à jouer et chaque équipe qui peut encore atteindre les PO1. C'était un match très tactique, Gand a changé beaucoup de ses principes habituels, ils ont adapté leur pressing. De ce point de vue, je suis satisfait que mes joueurs soient aussi parvenus à s'adapter pendant le match. En fin de compte, en 2e mi-temps, on ressort avec une domination totale. J'ai vu pas mal de matches où il y avait moins d'occasions mais plus de buts, mais ça va venir. On ne doit pas avoir honte de nous mais on reste sur notre faim" analyse Vincent Kompany, le coach du Sporting.

Malgré tout, et comme d'habitude, le T1 des Bruxellois, tentait de souligner le positif et les progrès de ses joueurs : "Il suffit de regarder les prestations d'El Hadj ou Amuzu, ils progressent, on a une équipe qui ne peut que progresser. On a fait face à une équipe qui commence à se roder, avec un bon entraîneur, un noyau solide et qui devrait normalement être dans le Top 2 ou 3 vu son noyau."

Vincent Kompany a également évoqué les prestations de Bruun Larsen et Trebel : "C'est une question de rythme pour eux. Ils ont tous les deux débuté fort, mais quand le match a commencé à prendre en intensité, ils ont dû prendre leur 2e souffle plus rapidement que les autres. SI on regarde notre équipe, on a pas mal de noms intéressants mais ce sont des joueurs qui n'ont plus joué depuis longtemps."

Et de conclure : "Il faudra être prêt au bon moment, il nous manque plus que ce petit but..."