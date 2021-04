Vincent Kompany fier de son équipe : "Avant l'Antwerp et Bruges, on disait 'Anderlecht, c'est fini' "

Vincent Kompany fier de son équipe : "Avant l'Antwerp et Bruges, on disait 'Anderlecht, c'est... Battre le Club de Bruges 2-1 après avoir été mené 0-1, cela n'arrive pas tous le jours. Anderlecht a réussi cet exploit dimanche après-midi en frappant un grand coup au classement. Vincent Kompany était naturellement heureux de ce succès mais pas surpris par la belle réaction de son équipe. "C’est la culture de cette équipe. Une équipe à l’écoute et qui travaille dur. Je n'ai jamais eu de doutes par rapport au ressources mentales de cette équipe", a-t-il déclaré au micro d'Eleven Sports après la rencontre. Le coach des Mauves veut toutefois rester les pieds sur terre et garder le cap. "Aujourd’hui, on a gagné mais ça s’arrête là. Demain on doit recommencer à travailler. Je pense déjà au match contre Saint-Trond. On avait commencé cette période de matches et on disait 'Anderlecht joue contre l'Antwerp et Bruges, c'est fini'... et maintenant on a 6 sur 6 après ces deux matches. Je veux désormais qu'on fasse 9 sur 9 en battant Saint-Trond", a ajouté Kompany au cours de sa brève intervention.