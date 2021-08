Vincent Kompany entre satisfaction et regrets : "Notre approche était la bonne"

L’entraîneur du RSC Anderlecht, Vincent Kompany, avait deux idées en tête jeudi soir après le match nul 3-3 contre Vitesse en Conference League. "Le penalty manqué par Refaelov a été aigre, mais je retiens surtout notre mentalité de combattants", a réagi avec combativité le coach des Mauve et Blanc.

"Nous n’avons certainement pas présenté la performance parfaite. Nous avons joué 90 minutes de football à un rythme très élevé. Ce n’est pas facile de rester organisé, surtout quand les automatismes font défaut", a analysé le coach.

Pourtant, Kompany est satisfait de la prestation de son équipe. "Nous avons créé de nombreuses occasions, avec 16 tirs au but. Alors je pense que notre approche était la bonne. Vitesse est aussi une bonne équipe, qui a une forte possession de balle et qui est difficile à contrôler", a déclaré Kompany.

Vitesse a pu faire la différence à quelques moments clés de la rencontre et a fait mal aux Mauves. "A 2-1, nous aurions pu creuser l’écart", a poursuivi Kompany. Sur le coup de la mi-temps, Raman a touché le poteau par l’intermédiaire du gardien Schubert. "Et après la pause, ils ont égalisé alors que nos têtes étaient encore dans le vestiaire. Nous avons pris deux buts sur des tirs de loin : l’un magnifique, l’autre difficile pour un gardien de but."

Le penalty manqué par Refaelov en toute fin de match n’a pas abattu outre mesure le coach anderlechtois "C’est juste aigre. Mais je préfère me souvenir de la réaction de mon équipe et des occasions qu’elle a créées. Mes joueurs ont continué à y croire. Cette confrontation se jouera en 180 minutes. Maintenant, nous devons juste gagner à Vitesse, et nous sommes qualifiés."