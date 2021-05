Vincent Kompany après le sacre brugeois : "On a beaucoup de joueurs qui vont encore s’améliorer l’an prochain, Bruges pas nécessairement"

Vincent Kompany : "On a beaucoup de joueurs qui vont encore s’améliorer l’an prochain, Bruges... Après le partage d’Anderlecht face à Bruges, Vincent Kompany est revenu sur le titre brugeois au micro d’Eleven Sports : "Bruges mérite son titre. Sur base de la saison, c’est clair que ça a été la meilleure équipe. L’équipe qui est aussi rentrée dans ces PO avec le plus grand avantage. On a souvent été dans cette position mais aujourd’hui, c’est à nous de féliciter Bruges. J’espère me réjouir lors du prochain championnat et être prêt à aller au combat, à nouveau. Il faut accepter et se préparer pour le prochain défi, le prochain combat. J’ai été souvent dans la position de vainqueur et ça ne dure pas très longtemps non plus." Kompany est, déjà, directement focus sur les prochains événements : "Collectivement, nous sommes là, on montre des belles choses, par moments. Le plus important est d’être capable d’arriver au niveau de Bruges. Bruges a beaucoup de joueurs qui ne deviendront pas nécessairement meilleurs la saison prochaine, nous, on a beaucoup de joueurs qui devraient logiquement encore s’améliorer avec le temps."