Vercauteren : "On a montré qu'on savait jouer au football...quoi que disent certains"

Comme au tour précédent face au Beerschot, Anderlecht s'est imposé 2-3 contre Mouscron jeudi soir. Les Mauves n'ont pas été exceptionnels mais ont montré, par intermittences, qu'ils pouvaient avoir un sacré potentiel collectif une fois que tous les rouages étaient imbriqués. A l'issue de la rencontre, le coach des Bruxellois, Franky Vercauteren, semblait assez satisfait.

"Même si la seconde mi-temps n'a pas été une confirmation de ce qu'on a montré en première, on a montré qu'on savait être efficace et qu'on savait jouer au football, quoi que disent certains. Il y a juste le fait qu'on doive essayer d'être plus constant sur 90 minutes, on doit y arriver et c'est probablement la chose principale à retenir de ce match" a-t-il expliqué.

Anderlecht se retrouve donc en quarts de finale avec la ferme ambition de poursuivre sa route. es Mauves disputeront un choc face au Club de Bruges : "Tout le monde dit que la Coupe est le chemin le plus court vers l'Europe...mais c'est aussi le plus difficile. Si on veut gagner la coupe, on doit battre les meilleurs, parce que c'est souvent ceux-là qui restent à la fin. C'est peut-être mieux de les prendre maintenant qu'en finale" conclut Vercauteren.