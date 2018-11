Vanhaezebrouck en attend plus des jeunes et met en avant les bonnes stats de son équipe

Ce vendredi à Anderlecht, tous les yeux étaient rivés sur Pär Zetterberg, présent en conférence de presse pour évoquer son nouveau rôle dans le staff anderlechtois. Le Suédois viendra prêter main forte à Hein Vanhaezebrouck dès le mois de janvier. Entre-temps, le coach des Mauves, 4es du championnat, aura pour mission d'allonger la série de deux victoires consécutives en Pro League et de tenir le rythme de Genk.

Le premier rendez-vous est fixé à dimanche en déplacement à St-Trond. Un match pour lequel Vanhaezebrouck sera privé notamment de Sowah, Trebel, Dimata, Najar et Kums.

Comme souvent cette saison, Vanhaezebrouck devra se confier aux jeunes. Il les a prévenus vendredi en conférence de presse: il en veut plus de leur part. "Ils doivent faire un pas en avant", a martelé HVH. "Ils doivent progresser au niveau de la présence, de la communication, des responsabilités", a-t-il enchaîné. "Je les protège et je vais continuer à les protéger mais quand les anciens ne sont pas là, ils doivent faire plus. Il doivent prendre plus d'initiatives. Anderlecht veut continuer à bâtir sur les jeunes. Le moment est venu pour eux de se montrer."

Vanhaezebrouck a ensuite parlé des critiques sur le jeu de son équipe, ne cachant pas un certain agacement. Le coach des Mauves s'est notamment appuyé sur des chiffres pour défendre son travail. "J'ai un peu regardé les chiffres. Au niveau des occasions données à l'adversaire, on est les 2es meilleurs de Belgique. En termes d'occasions créées, on est la 3e équipe de Belgique. Tout le monde dit qu'on ne voit rien à Anderlecht et que c'est la catastrophe mais ce n'est pas du tout le cas. On a la troisième meilleure défense (NDLR: avec Bruges et le Standard) et tout le monde dit que les buts que l'on prend, c'est une catastrophe. C'est en partie vrai car les buts que l'on encaisse sont des cadeaux de notre part, ce sont des buts évitables. Mais au niveau des chiffres, ce n'est pas si mauvais que cela", a conclu HVH.