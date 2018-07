Vanhaezebrouck content de la prestation des jeunes: "Anderlecht doit être l'Ajax de Belgique"

C'est un Hein Vanhaezebrouck radieux qui s'est présenté à nos micro samedi après la victoire d'Anderlecht 1-4 contre Courtrai. Si les trois points sont la principale préoccupation du coach mauve, celui-ci n'a pas caché sa satisfaction de voir toutes les pièces du puzzle s'assembler parfaitement pour cette première en championnat.

"On a confirmé que la direction que l’on veut prendre avec le renouvellement et le rajeunissement du noyau est la bonne", a entamé HVH en pointant un premier point positif. "Les nouveaux ont prouvé qu’ils étaient prêts. On n’est pas encore là où l’on doit être car on a encore fait des erreurs que l’on doit éviter. Mais quand on ne travaille que depuis cinq ou six semaines ensemble, on doit être contents."

Autre élément à ressortir, l'efficacité offensive. "On n’a pas besoin de quatre occasions pour marquer un but. La saison passée, je me rappelle de beaucoup de matches où l’on a eu énormément d’occasions. On aurait pu être dans une autre situation en fin de saison dernière si on avait été plus efficaces. L’efficacité est bonne pour le moment et on a plus de joueurs qui savent marquer avec Dimata, Santini mais aussi Musona ou Bakkali."

Et si l'attaque fonctionne bien, Vanhaezebrouck ne peut pas se plaindre de la défense, impeccable face à Courtrai. "La défense était beaucoup mieux en place aujourd’hui que durant la préparation. On n’a pas donné beaucoup d’occasions. Je pense qu’ils ont presque tout fait parfaitement."