Un slogan anti-Kompany peint dans la rue à Neerpede

La défaite (amicale) d'Anderlecht face à Lille samedi a semble-t-il laissé des traces auprès des supporters. Un imposant slogan "anti-Kompany" a, en effet, été trouvé aux abords de Neerpede ce dimanche matin. Le message est on ne peut plus clair : "F**k the process, Kompany casse toi."

Un ras-le-bol qui, même s'il ne reflète évidemment pas l'avis de l'ensemble des supporters et n'est qu'un cas isolé, témoigne de la tension qui plane autour de Saint-Guidon depuis quelques mois. Le slogan a d'ailleurs été vite recouvert et n'était plus visible en fin de journée.