Trebel: "Pas opposé à un départ si c'est pour aller dans un club plus fort"

Seulement trois joueurs sur les onze joueurs présents au coup d'envoi de Courtrai - Anderlecht étaient dans le noyau anderlecthois la saison dernière. Parmi eux, Adrien Trebel dont la permanence au Parc Astrid ne semble pourtant pas une certitude.

Le dépositaire du jeu des Mauves l'a confirmé à notre micro après la rencontre dominée 1-4 face aux Kerels.

"Est-ce dans mes plans de rester? Il y a un mercato qui tourne jusqu’au 31 août. La direction et mes conseillers sont en discussion pour une prolongation de contrat mais ne sont pas opposés à l’éventualité d’un départ si le projet et bon pour moi. Je ne me vois pas quitter Anderlecht pour partir dans un club inférieur. S'il y a une possibilité dans un club vraiment plus important où je peux évoluer et progresser, on y réfléchira mais ce n’est pas moi qui gère ça", a déclaré le milieu de terrain français qui ne cache pas ses ambitions comme à son habitude.

"Je suis exigeant envers moi-même et envers mes conseillers. C’est une période que j’ai déjà géré, avec des difficultés. Aujourd’hui je gère cela avec plus de sérénité car je suis plus mature", a-t-il ajouté à ce propos.

Avant de discuter mercato, Trebel s'est montré très satisfait de la prestation de l'équipe, en particulier de celle des jeunes comme Saelemakers ou Bornauw. "C’était bien au niveau des automatismes et ce n’était pas facile car on a pratiquement une nouvelle équipe. Les nouveaux joueurs ont très vite assumé le système de jeu, c’est de bon augure pour la suite. C'est agréable d’avoir des jeunes comme eux car ils sont à l’écoute et ont envie de progresser. Chapeau à eux car ils ont fait un match de grande qualité. Il va toutefois falloir faire attention à ne pas baisser la garde."