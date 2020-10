Thomas Chatelle : "Anderlecht ne sait pas garder ses joyaux et pourtant il voulait faire des résultats avec ses jeunes"

Complètement Foot est revenu ce soir sur le transfert de Jérémy Doku à Rennes. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Thomas Chatelle : "Anderlecht ne sait pas garder ses joyaux et pourtant il voulait faire des... Ce dimanche soir, dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Thomas Chatelle sont revenus sur la défaite d’Anderlecht contre le Club de Bruges. "C’était un surclassement de la part de Bruges" déclare Pascal. Et d’ajouter : "Il n’y a pas eu photo. Bruges retrouve la pleine possession de ses moyens, retrouve ses joueurs clés, Vanaken et Vormer. Mais l’assise défensive aussi est là. J’ai l’impression aujourd’hui que le Club faisait joujou." Au-delà de cette défaite, c’est surtout le départ surprise de Jérémy Doku pour Rennes qui a fait débat lors de l’émission. "Pourtant, on avait cru entendre qu’Anderlecht était moins dépendant de cet aspect financier. Kompany disait repartir d’une page blanche. Et c’est difficile à comprendre qu’un jeune comme Doku, qui commence à montrer ses moyens, parte déjà maintenant. Je pensais qu’Anderlecht était capable et avait la volonté de garder ce joueur encore une saison", commence Thomas Chatelle. Et notre nouveau consultant d’ajouter : "J’avais cru comprendre que le process était déjà un cran plus loin. Mais Anderlecht n’est pas encore capable de garder ses joyaux une saison. Alors que Bruges a su garder et prolonger Vanaken et Mignolet. Et puis, si on regarde le match de la saison passée, qui était déjà dur pour les Mauves, un an plus tard, je n’ai pas vu la différence et c’est problématique."