Serie A – Clap de fin pour Lukasz Teodorczyk à l’Udinese : une aubaine pour les clubs belges ?

Fin de l’aventure italienne pour Lukasz Teodorczyk ! Le longiligne Polonais vient en effet d’être libéré de toute "obligation contractuelle", comme l’a fait savoir son club, Udinese, dans un communiqué.

Débarqué dans la Botte en 2018 après un bon passage à Anderlecht (45 buts en 93 matches), Teodorczyk ne s’y est jamais réellement imposé, ne disputant que 32 matches et ne marquant qu’un seul petit but. Sur une voie de garage, il avait été prêté à Charleroi la saison dernière, sans véritable marquer son prêt de son empreinte. Ses stats faméliques (1 but en 17 matches) en disent d’ailleurs long.

À 30 ans, l’ancien meilleur buteur de Pro League se retrouve donc libre de tout contrat. Une aubaine pour un club belge qui pourrait être tenté de mettre le grappin dessus. Reste à voir où en est sa condition physique, lui qui avait paru plutôt emprunté lors de son (bref) passage à Charleroi. S’il est en forme, il pourrait livrer des services à une équipe à la recherche d’un renard des surfaces.

Alors, un club belge tentera-t-il le pari Teodorczyk ?