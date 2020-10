Samir Nasri sur Jérémy Doku : "Un futur crack, il a des qualités de dingue"

L’attaquant d’Anderlecht, Jérémy Doku, fait sans doute partie des meilleurs joueurs du championnat de Belgique malgré son jeune âge (18 ans). Sa présence dans le groupe de Roberto Martinez pour les prochaines rencontres des Diables va dans ce sens.

Samir Nasri, qui a évolué avec Jérémy Doku lors de son passage à Anderlecht, s’est confié sur son ancien coéquipier au quotidien régional français Ouest-France. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le français ne tarit pas d’éloges sur le jeune international belge : "Je pense que c’est un futur crack, il a des qualités de dingue en un contre un, de grandes qualités d’explosivité et de dribble aussi. Son petit problème, c’était qu’il lui manquait un peu de cardio et aussi de finition, mais il a gommé cela depuis le début de cette saison."

Le club de Rennes serait d'ailleurs très intéressé par Jérémy Doku. La direction du club breton serait même prête à offrir plus de 25M à Anderlecht pour le jeune attaquant. Anderlecht pourra-t-il retenir son prodige ? Quoi qu’il en soit, il reste deux jours au club de Rennes pour tenter de l’attirer, le mercato se finissant le 5 octobre.