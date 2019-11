Sambi Lokonga prolonge à Anderlecht jusqu'en 2023

Le médian d’Anderlecht Albert Sambi Lokonga a prolongé son contrat avec Anderlecht, a annoncé le RSCA lundi sur son site internet. L’international espoirs, 20 ans, a signé jusqu’en juin 2023.

Les Mauve et Blanc avaient d’ores et déjà levé l’option contenue dans l’ancien contrat du joueur, qui était donc de toute façon déjà lié au Sporting jusqu’à la fin de la saison 2020-21.

“Je suis naturellement un enfant de Neerpede. C’est mon club depuis l’âge de 11 ans (2010)", a réagi le principal intéressé sur le site internet du club bruxellois. "Au début de la saison, j’ai ressenti la confiance de Vincent Kompany, du staff et de l’ensemble du club. Maintenant, je dois encore continuer de faire mes preuves à Anderlecht, laisser mes qualités mûrir pleinement et essayer de contribuer aux nouveaux succès sportifs auxquels le club et ses supporters aspirent. J’ai encore assez de défis à relever ici jusqu’en 2023. C’est donc avec grand enthousiasme que je prolonge mon contrat", a-t-il ajouté.

Le directeur sportif Michael Verschueren a lui aussi affiché toute sa satisfaction. "En tant que club, nous ressentons qu’Albert est reconnaissant et heureux des opportunités qu’il reçoit ici. Depuis sa montée au jeu face au Standard, il est devenu un maillon extrêmement important de notre ligne médiane. Cette prolongation de contrat est une bonne chose pour les deux parties. Albert est l’un des grands talents formés au sein de notre académie à avoir sauté le pas de l’équipe première. Ici, il peut continuer son développement afin de franchir ensuite une autre grande étape, comme tant d’autres avant lui.”