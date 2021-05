Sur son petit nuage depuis son titre avec l'Inter, Romelu Lukaku assiste, de loin, aux péripéties de son ancien club, Anderlecht. Des Mauves qui sont en plein renouveau (après un début de saison chaotique) pour le plus grand bonheur de Big Rom', qui n'oublie pas d'où il vient.

"Si j'ai regardé Bruges-Anderlecht ? Oui, la 2e mi-temps. C'est dommage qu'ils n'aient pas pris les trois points. Ils ont fait un bon match, ils auraient pu gagner. C'est une équipe qui est encore assez jeune et qui peut encore progresser. Sur ces trois dernières semaines, ils ont bien progressé dans des matches décisifs. Ils vont faire des bons play-offs et l'année prochaine on va voir une équipe qui sera prête pour se battre pour le titre."

Alors, les Bruxellois peuvent-ils déjà viser la consécration suprême la saison prochaine ? "Les joueurs commencent à comprendre les consignes tactiques de Vincent Kompany parce qu'au début c'était un peu compliqué pour eux. Mais au fur et à mesure, les joueurs grandissent et parviennent à comprendre les consignes offensives et défensives du coach. Après, il reste ce problème d'efficacité. Ce sont des jeunes joueurs, avec l'expérience et les consignes de Kompany, ça va aller mieux."

►►► À lire aussi : Romelu Lukaku, invité de la Tribune : "Champion oui, mais je suis déjà focalisé sur l'Euro"