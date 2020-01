Robin Van Persie a refusé Anderlecht cet été

Ce vendredi soir, Robin Van Persie a révélé à la télévision néerlandaise qu’il avait été approché par Vincent Kompany lors du jubilé du capitaine d’Anderlecht, le 11 septembre dernier.

"Ça a été une merveilleuse soirée. Après une heure de jeu, j’ai ressenti des douleurs partout, mais je ne voulais pas sortir du terrain", a expliqué le Van Persie, âgé aujourd’hui de 36 ans.

Une heure de jeu qui apparemment a marqué les esprits de Kompany. "Il m’a appelé le lendemain. Il était convaincu que je pouvais l’aider à Anderlecht. Je l’ai vu comme un beau compliment qu’il m’ait approché, mais je me suis réveillé ce matin-là avec des douleurs aux mollets et je savais que je ne devrais plus commencer", ajoute l’ancien attaquant.

Robin van Persie, a joué près de 300 matches en Premier League, a raccroché les crampons en juillet 2019, après une dernière saison à Feyenoord.