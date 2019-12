Remontée fantastique ou croix sur les play-offs 1 : Anderlecht entame son mois de "vérité"

Du côté de Saint-Guidon, les prochaines semaines risquent d'être intenses. Très intenses même. Après sa récente victoire en Coupe contre Mouscron, Anderlecht va se replonger dans "sa" Pro League dès ce dimanche avec un programme plutôt corsé. Les Mauves accueilleront Charleroi, une équipe en pleine bourre et qui reste sur un bilan presque parfait de 19/21. Un premier test significatif avant un Clasico contre le Standard à Sclessin le weekend suivant.

Un double rendez-vous qui ne marque que le début de cette fin d'année de tous les dangers pour des Bruxellois erratiques et surtout en quête de stabilité. Parce qu'après le duel face aux Rouches, les troupes de Vercauteren accueilleront Genk, se déplaceront à l'Antwerp avant d'affronter Bruges au Lotto Park. A noter que ce périple sera entrecoupé du quarts de finale de Coupe de Belgique contre les mêmes Brugeois le 17 décembre.

6 matchs successifs, dont cinq en Pro League, face à des "gros" du championnat, autant dire que la saison d'Anderlecht se jouera pendant ce mois de décembre et le début de la nouvelle année. Si les Mauves parviennent à surfer sur leur vague mouscronnoise, ils pourraient venir les jouer les troubles-fêtes et rêver de play-offs 1. Dans le cas contraire, la saison de Kompany&compagnie pourrait se terminer en eau de boudin encore plus vite que prévu.